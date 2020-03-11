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Yesemek'in Unesco'nun kalıcı listesinde yer alması için çalışmalar sürüyor

Yesemek'in UNESCO'nun kalıcı listesinde yer alması için gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam etti. Tarihi bölgeler arasında yer alan YESEMEK için Alan Yönetim Planı kapsamında 02.03.2020 ile 03.03.2020 tarihleri arasında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

11.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:53
Yesemek'in Unesco'nun kalıcı listesinde yer alması için çalışmalar sürüyor

Toplantıda, 2020-2024 yıllarında yapılması planlanan eylemler ve eylemlerin ilgili kurumlar tarafından taahhüt edilmesini ön gören sitratejik çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca görüşülen Yesemek Göleti Projesi'nin bölgenin doğal coğrafyasına zarar vereceği görüşünde fikir birliğine varıldı.

2019 yılı Haziran ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin maddi desteğiyle, Gaziantep Müzesi denetiminde Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Yesemek ve çevresinde başlanan arkeolojik yüzey araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yesemek Göleti projesi, Danışma ve Eşgüdüm Denetleme Kurulları'nda tartışılarak Yesemek Taş Ocağı'yla Heykel Atölyesi'ne ve bölgenin doğal coğrafyasına olumsuz etkileceği görüşün üzerinde duruldu. Projenin yeniden ele alınması ve geleceğe bırakılacak en önemli hazinelerden biri olan kültür mirasının sürdürülebilirliği konusunda oy çokluğuyla ortak görüş sağlanarak göletin yapılmaması yönünde öneride bulunuldu.

YESEMEK HAKKINDA

Eski Ön Asya'nın bilinen en eski ve en büyük Heykeltıraşlık Atölyesi ve Taş Ocağı olan Yesemek, eşi benzeri olmayan özellikleriyle 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı liste çalışmaları ise 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülerek hız kazandırıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 adet uluslararası sempozyum düzenlendi, alanın öneminin vurgulanması için uluslararası toplantılara katılındı, farkındalık ve tanıtım için yerel halk görüşmeleri, gençlik kampları gibi birçok faaliyet yapıldı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

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