Haberler» Güncel» Haber

Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü 126 vatandaşa İstanbul gezisi düzenledi.

07.09.2019 13:24 Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü 126 vatandaşa İstanbul gezisi düzenledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatılan Yeşeren Çınarlar (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaş için etkinlik düzenlendi.

Rehberler eşliğinde İstanbul'u gezen eski çınarlar Sultan Ahmet Cami, Ayasofya Cami, Topkapı Sarayı, Eyüp Sultan Camisini gezerek ardından boğaz turu yaptılar. Konaklama ve ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanan çınarlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:46   Hdp önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı (2)
15:46   Kuşadası'nda 'Can Dostlar Defin Yeri' hizmete girdi
15:45   Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu
15:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müze'nin açılışına konuştu
15:45   Bursa özhaseki chp'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan' -1
15:45   Bursa-özhaseki chp'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan'-2
15:44   Abd ticaret bakanı ile bakan pekcan görüştü