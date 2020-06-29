YESEVİ ALPERENLER DERNEĞİ'NDEN MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

YESEVİ Alperenler Derneği üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 2. Abdülhamid'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

29.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:00
YESEVİ Alperenler Derneği üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 2. Abdülhamid'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican ve dernek üyeleri, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında bir televizyon programında 34. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bir televizyon kanalında yayınlanan programda Merdan Yanardağ'ın Fetih suresi ile ilgili olarak, 'işgalcilik, yayılmacılık, talan ve sömürgecilik' diyerek suç teşkil eden sözler söylediği kaydedildi. Dilekçede, Yanardağ'ın yine aynı programda Osmanlı Devleti'nin hükümdarlarından 2. Abdülhamid Han'a yönelik hakaret ve iftira içeren sözler sarf ettiği belirtildi.
HAK EDECEĞİ CEZAYI ALACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ
Suç duyurusunda bulunulmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, 'Her fırsatta televizyon ekranlarından değerlerimize saldıran Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulunduk. Maalesef ülkemiz öyle bir hale geldi ki artık demokrasi ve ifade, düşünce özgürlüğü kavramı manipüle edilerek, her türlü değerlerimize saldırmaya başladılar dedi. Mican açıklamasını şu şekilde sürdürdü 'Biz demokratik bir ülkede yaşıyorsak, madem ki düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü varsa bunu da dile getirirken, biz diğer insanların, diğer toplumun da değerlerini göz önünde bulundurarak yapmasını istiyoruz. Kendi düşüncelerini ifade ederken, diğer grupların veyahut farklı görüşe sahip olan insanların değerlerine saldırmaması, onları da yok olarak görmemesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah hak edeceği cezayı alacağını ümit ediyoruz. Bundan sonra da bu tür televizyon ekranlarında cümleler kurarken ifadelerini seçerek kullanmasını temenni ediyoruz. YESEVİ ALPERENLER DERNEĞİ’NDEN MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kaynak: DHA

Etiketler: Merdan Yanardağ, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, ’Polis çağırmayın’ teklifinde bulundu 3. Sayfa
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak Ekonomi
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 41 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz’deki sahil yolunda çatlaklar oluştu Güncel
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz Güncel
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B’ye Bergüzar Korel’den esprili gönderme Magazin
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı Ekonomi
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Haberler››Güncel››YESEVİ ALPERENLER DERNEĞİ'NDEN MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Turgutlu'da çalışmalar hızla devam ediyor - Haber 16:39: Çocuklar uzaktan eğitim ile Kur'an-ı Kerim öğreniyor - Haber 16:39: Tuşba Belediyesi çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı - Haber 16:37: Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı - Haber 16:37: KBÜ, TEKNOFEST 2020'de 6. sırada - Haber 16:22: Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak - Ekonomi 16:08: Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı - Magazin 16:01: Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı - Haber 15:21: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 21:10: Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber