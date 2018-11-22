Yeşil Alan Çalışmalarında Neler Yaptık

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Yeşil Alan Çalışmalarında" geçmiş dört buçuk yılın değerlendirmesini yaparak: "Bütün çalışmalarımızda, Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'mizin 'Halka Hizmet, Hakka Hizmet' anlayışıyla; 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda ilkelerimizden sapmadan Karaman'da dört buçuk yıl içerisinde sayısız ve tarihi hizmetler gerçekleştirdik" dedi.

Piri Reis Parkı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Seyir Terasları ve Türk Dünyası Kültür Parkı hizmete açıldı.

Şehir genelinde 56 parkta yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

2014 yılında 400 Bin m² olan yeşil alan miktarı 1 Milyon 378 Bin 683 m²'ye çıkarıldı.

27 farklı bölgeye; 17 Futbol Sahası, 18 Basketbol Sahası ve 3 Voleybol Sahası olmak üzere toplam 38 Semt Spor Sahası kazandırıldı.