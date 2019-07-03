03.07.2019 16:45
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Yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması

Yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Kamu kurumları ve belediyeye ait yeşil alanlarda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yeşil alanlarda çim biçme, düzenleme ve temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artan sıcaklıklarda aranan noktalar haline gelen yeşil alanların bakımlı olması için sürdürdükleri çalışmaları sık sık tekrarlayacaklarını da söyleyen yetkililer, parklardaki çalışmalara da aynı hızla devam edeceklerini dile getirdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel

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