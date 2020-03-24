Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››'Yeşil altın' rekoltesinde beklenti yüksek - Ekonomi

"Yeşil altın" rekoltesinde beklenti yüksek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında üreticiler bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

24.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:10
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında üreticiler bu yıl yüksek rekolte bekliyor.
Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet gösterdiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye 'deki birçok ilde yetiştiriliyor.
Tatlılardan yemeklere, çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da büyük rağbet görüyor.
Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fıstığın ülke için önemli bir stratejik bitki olduğunu söyledi.
Fıstığın dünya genelinde en fazla ABD, İran ve Türkiye'de üretildiğini vurgulayan Öztürkmen, Türkiye'de fıstık üretim alanlarının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.
Öztürkmen, fıstığın kıraç ve susuz tarım arazilerinin önemli bir bitkisi haline geldiğine dikkati çekerek, "Fıstık belirli bir zaman bakımı yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde verim elde edilen ve günümüzde de mahsulü iyi para eden bir bitki olduğu için çiftçilerimiz kıraç ve daha kötü olan tarım arazilerini, fıstık ekimi yaparak değerlendirmekte." dedi.
Öztürkmen, fıstığın dalgalı bir üretim yapısına sahip olduğunu, bir yıl veriminin yüksek sonraki yılın ise düşük olduğunu bildirerek, bu yılın fıstıkta "verim senesi" olduğunu söyledi.
Fıstığın yüzde 85'inin Güneydoğu'da yetiştirildiğini ve burada da Şanlıurfa'nın ilk sırada yer aldığını aktaran Öztürkmen, şöyle devam etti:
"Türkiye'de parça parça da olsa 22 ilde fıstık üretiliyor. Birkaç yıl öncesine kadar en fazla fıstık üretilen il Gaziantep'ti ancak şu anda en fazla Şanlıurfa'da üretiliyor. Şu anda 1 milyon 411 dekarlık alanıyla Şanlıurfa Türkiye'deki en fazla fıstık alanına sahip ilimiz. Bununla beraber fıstıkta üretimin bu yıl 150 bin ton civarında olacağı düşünülüyor. Geçen yıl düşük verimli dönem olduğu için Şanlıurfa'da yaklaşık 50 bin ton ürün hasat edildi. Bu yıl verim senesi. Bu şekliyle fıstığı yine birçok yere ihraç etme potansiyeline sahibiz."
Öztürkmen, mevsim şartlarının normal seyretmesi, fıstık için büyük bir tehdit olan dolu ve don gibi tehlikelerin oluşmaması durumunda çiftçilerin yüksek ürün alabileceklerini kaydetti.
"Çok verimli bir yıl olacak"
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir de fıstıkta bu yıl beklenen yüksek rekoltenin hem üreticiler hem de tüketiciler açısından sevindirici olduğunu söyledi.
Geçen yıl fıstık üreticisinin rekoltesinin düşük olduğunu anımsatan Kızıldemir, şöyle konuştu:
"Bu sene çiçeklenmeye baktığımız zaman ve işin uzmanlarından aldığımız bilgiye göre çok verimli bir yıl olacak. Bir doğal afet ya da sıkıntı olmazsa rekolte çok yüksek bekleniyor. Şanlıurfa'da 120 ila 150 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'de en fazla üretimin Şanlıurfa'da olduğu düşünüldüğünde ülke genelinde de Urfa kadar olursa 250 bin tonun üzerinde bir üretim gerçekleşir. Fıstık bolluğu bekliyoruz."
Kızıldemir, fıstıkta alınacak yüksek rekolte sayesinde ihracat miktarında da büyük bir artış yaşanacağını ve ülkeye daha fazla döviz girdisinin sağlanacağını kaydetti.
Fıstık üreticisi Mahmut Aslan da yaklaşık 250 ağaçlık fıstık bahçesinde üretim yaptığını belirtti.
Bahçesinin bakımını düzenli olarak yaptığını anlatan Aslan, "Bu yıl fıstıkta bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz. Fıstığımızın budamasını ve diğer bakımlarını yaptık. Havanın ısınmasıyla zararlı böceklere karşı da ilaçlama yapacağız. İnşallah ağustos-eylül aylarında güzel bereketli bir hasat yapacağız." ifadesini kullandı. ’Yeşil altın’ rekoltesinde beklenti yüksek

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

"Yeşil altın" rekoltesinde beklenti yüksek
Etiketler : Şanlıurfa, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye’de av yasağı kalktı Ekonomi
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı
Albayrak’tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Ekonomi
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:10 - TİM Başkanı Gülle: "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz" - Ekonomi 12:09 - TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı - Ekonomi 12:09 - ABD'liler arabadan inmeden yapılan Kovid-19 test merkezlerine yöneldi - Ekonomi 12:09 - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin: Hükümete ilettiğimiz taleplerin 19'u sonuçlandı - Ekonomi 12:06 - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Çetin: "Hükümete ilettiğimiz taleplerin 19'u sonuçlandı" - Ekonomi 11:56 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37 - Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:22 - Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi 11:22 - Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi 11:12 - Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler
Loading