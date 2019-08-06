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Yeşil biber hasadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 800 rakımda tarlalarda yetiştirilen yeşil biberlerin hasadı yapıldı.

06.08.2019 15:16
Yeşil biber hasadı
Mersin'in Erdemli ilçesinde 800 rakımda tarlalarda yetiştirilen yeşil biberlerin hasadı yapıldı.
Kentte büyük çoğunluğu merkez Akdeniz ilçesinde örtü altında yetiştirilen yeşil biber, alternatif ürün olması için Erdemli ilçesinde de dikildi.
Toros Dağları'nın 800 rakımındaki arazilerde yetiştirilen biberler, olgunlaşmalarıyla birlikte üreticiler tarafından toplandı.
Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biberlerin yetiştirilmesinin zahmetli olmasına rağmen kilogramının 70 kuruştan satıldığını söyledi.
Biberin sağlığa yararlarına değinen Şahin, C vitamini açısından zengin olan yeşil biberin tüketilmesini tavsiye ettiklerini kaydetti.

Toros Dağları, Akdeniz, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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