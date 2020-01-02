Haberler » Güncel » Yeşil bir Karabük için bin fidan dikildi - Haber

Yeşil bir Karabük için bin fidan dikildi

Yeşil bir çevre için ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Karabük Belediyesi, fidan dikimine devam ediyor.

02.01.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:58 Yeşil bir Karabük için bin fidan dikildi
Yeşil bir çevre için ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Belediyesi, fidan dikimine devam ediyor.

Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Şehrin her bölgesinde daha yeşil bir doku oluşturmak amacıyla dikilen fidan çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için fidanları korumalı ve daha çok ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Ağaçlandırma çalışmaları yaparken, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Çocuklarımıza ağaç sevgisini ve çevre bilincini aşılamak, ağaç dikmek kadar önemlidir" dedi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:38   Nakliyecilerden yol kapatma eylemi - Haber
20:36   EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı - Haber
20:34   MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit - Haber
20:30   Meyve sattığı minibüste cesedi bulundu - Haber
20:30   İstanbul'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Haber
19:59   Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Haber
18:57   Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Haber
18:37   Libya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı! Türk askerini bekliyorlar - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
18:24   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Haber
2.01.2020 20:41:27