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Yeşil bitki örtüsüne destek amacıyla fidan dikimi yapıldı

Karabük'te baharın gelişi, tabiatın canlanması ve yeşillenen bitki örtüsüne katkıda bulunmak amacıyla fidan dikimi yapıldı.

10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
Yeşil bitki örtüsüne destek amacıyla fidan dikimi yapıldı
Karabük 'te baharın gelişi, tabiatın canlanması ve yeşillenen bitki örtüsüne katkıda bulunmak amacıyla fidan dikimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yeşillenen bitki örtüsüne katkı amacıyla fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, polis teşkilatı mensupları, veliler ve Umut Işığı Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri katıldı. Çeşitli meyve ağaçlarının öğrencilerin eli ile toprakla buluşturularak sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel
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