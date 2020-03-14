"Yeşil çay" parolasıyla uyuşturucu satan kişi tutuklandı
Kartal'da "yeşil çay" parolasıyla telefon üzerinden sipariş alarak uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
14.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:08
Kartal 'da "yeşil çay" parolasıyla telefon üzerinden sipariş alarak uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat'ta Mahmut A'nın (43) uyuşturucu sattığı ve uyuşturucunun siparişini cep telefonu üzerinden "yeşil çay" parolasıyla aldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler, Mahmut A'ya telefon üzerinden sipariş verdi. Yapılan alışveriş sırasında, zanlı 2 uyuşturucu hap ve 630 lira ile gözaltına alındı.
Zanlının Orhantepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 21 adet klipsli poşet içerisinde 40 gram esrar, klipsli poşette 58,4 gram skunk, 507 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut A. tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat'ta Mahmut A'nın (43) uyuşturucu sattığı ve uyuşturucunun siparişini cep telefonu üzerinden "yeşil çay" parolasıyla aldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler, Mahmut A'ya telefon üzerinden sipariş verdi. Yapılan alışveriş sırasında, zanlı 2 uyuşturucu hap ve 630 lira ile gözaltına alındı.
Zanlının Orhantepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 21 adet klipsli poşet içerisinde 40 gram esrar, klipsli poşette 58,4 gram skunk, 507 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut A. tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kartal, Güncel
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