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‘Yeşil çevre’ için ‘hizmete devam’ dedi

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Koopereatifi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini eksiksiz alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

31.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:29
‘Yeşil çevre’ için ‘hizmete devam’ dedi
Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Koopereatifi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini eksiksiz alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››‘Yeşil çevre’ için ‘hizmete devam’ dedi - Ekonomi

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