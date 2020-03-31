‘Yeşil çevre’ için ‘hizmete devam’ dedi
Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Koopereatifi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini eksiksiz alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
31.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:29
Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Koopereatifi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini eksiksiz alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi