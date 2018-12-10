Yeşil Kamanspor'a Kaçak Oyuncu Cezası

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
Amatör Ligde mücadele eden Yeşil Kamanspor'a lisanssız ve kaçak oyuncu oynatma cezası geldi.
Ligin ilk haftası kendi sahasında 3-1 mağlup ettiği Atak Gençlikspor maçında lisanssız oyuncu oynattıkları ileri sürülen kulüp'ün kaçak oyuncu oynattığı ileri sürüldü.
Lisanssız oyuncu oynattıkları gerekçesiyle 9 Aralık
tarihinde oynanan lig birincisi Mucur
Yabanlıspor maçında Yeşil Kamanspor, hükmen yenik sayıldı.
Ligin 4. Haftasında 3 puanı olan Yeşil Kamanspor'un bir üst lige çıkma şansı kalmadı. Yeşil Kamanspor, eski futbolcularının sosyal medya üzerinden örgütlenmesi sonrasında takım kurmuş ve amatör ligde mücadele etmeye başlamıştı. - KIRŞEHİR
Kırşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:59