Haberler » Spor » Yeşil Kamanspor'da Bal Ligi heyecanı - Spor

Yeşil Kamanspor'da Bal Ligi heyecanı

Kırşehir Amatör Ligi karşılaşmalarında Yeşil Kamanspor, gurubu lideri olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

10.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:21Yeşil Kamanspor'da Bal Ligi heyecanı
Amatör Ligi karşılaşmalarında Yeşil Kamanspor, gurubu lideri olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. 30 yıl sonra gelen bu başarı ilçede büyük coşkuyla karşılandı.

Kırşehir Amatör Süper Lig'de top koşturan Yeşil Kaman Kulübü, lig ve puan usulüne göre oynanan karşılaşmaların sonunda gurubunu lider olarak bitirdi. Kaman ilçe Stadı'nda oynanan maçta Yedigülspor'u 5-0 mağlup eden Yeşil Kamanspor, şampiyonluk sevincini ilçe halkıyla birlikte kutladı. Takımın oynadığı futboldan ve elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu ifade eden Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, "Biz spora gönül vermiş bir yönetimiz. Takımdaki ekip ruhu, çalışma ve başarılı olma azmi oyuncularımızı bu başarıyı yaşattı. Tüm ekibi kutluyorum ve 30 yıl sonra gelen bu başarının daha ileri noktalara taşınmasını diliyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kaman, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10.02.2020 12:32:34