Yeşil kategoride yer alan terör şüphelisi Oya Aslan tutuklandı

TERÖR örgütlerinin arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey sorumlularından olduğu iddia edilen ve geçen hafta gözaltına alınan Oya Aslan tutuklandı.

Terörden örgütlerinin arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen Oya Aslan geçtiğimiz hafta Küçükçekmece'de bir hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin davada firari olan sanık Oya Aslan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

DHKP-C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlularından olduğu iddia edilen Oya Aslan için davanın görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince ara celse yapılarak, sanık Aslan'ın yakalama kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklanmasına karar verildi.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin olarak sanık Oya Aslan'ın "Silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Davanın görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Mart 2019'da karar açıklanmış, firari olan Oya Aslan'ın hakkındaki dosya ayrılmasına karar verilmişti.

- İstanbul