Yeşil' Listede Aranırken Yakalanan Dhkp/c'li İlter, 2008'de Örgütün Başına Getirilmiş

Kaynak: İHA

İstanbul'da dün sabaha karşı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan örgütün sözde 'genel sekreteri' Ümit İlter'in, örgütün kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünün ardından örgütün bugünkü kilit ismi ve lideri olarak gösterildiği belirlendi.Kültür merkezindeki sığınakta ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün sabaha karşı Okmeydanı'nda faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi adlı bir binanın bodrum katına yapılan bir sığınağa düzenlediği operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgüt yöneticilerinin ele geçirildiği sığınağın bulunduğu kültür merkezinin faaliyetlerine devam etmesi ise dikkat çekti.Örgütün sözde lideri 1 milyon lira ödülle aranıyorduİçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki 'yeşil' kategoride yer alan ve 1 milyon lira para ödülü ile aranan örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter ve 'gri' kategoride aranan Emel Yeşilırmak ile İbrahim Gökçek, 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde halkın hukuk bürosu sorumlusu Barkın Timtik, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek', 'yönetmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel, operasyon sırasında binada bulunan B.V. ve S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Örgüt yöneticilerinin önemli kısmı Avrupa ülkelerinde barınıyorYöneticilerinin önemli bir kısmı Yunanistan, Almanya, Belçika ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde barınan DHKP/C'de, 2008 yılında örgütün kurucu lideri Dursun Karataş'ın ölümünün ardından liderlik kavgası yaşanmıştı. Örgütte liderlik sorunu ortaya çıkmasıyla birlikte dün Terörle Mücadele Polisi tarafından yakalanan sözde genel sekreter Ümit İlter'in 2008'de cezaevinde örgüt liderliğine getirildiği, 29 Ocak 1991'de İzmir'de Amerikan konsolosluğu ile aynı kentte bir polis karakoluna düzenlenen ve 1 emniyet mensubun şehit edildiği bombalı saldırıların da faili olduğu kaydedildi.28 yıl önce yaşanan kanlı eylemlerin ardından güvenlik güçlerince 29 Nisan 1991'de düzenlenen DEV-SOL operasyonunda yaralı olarak yakalanan DHKP/C elebaşı İlter'in, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve 1989 ila 1992 yılları arasında gerçekleştirilen 26'sı cinayet 169 terör eylemini içeren 16 sanıklı 'yasadışı örgüt davası'nda idamla yargılandığı kaydedilirken, bu davadan dolayı 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının ardından 2015 yılında serbest kaldığı öğrenildi. - İSTANBUL