Yeşil: "Madenciler koronavirüse karşı önlemlerini aldı"
Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden ocaklarında Koronavirüsüne karşı dezenfekte tedbirlerinin alındığını söyledi.
16.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:45
Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden ocaklarında Koronavirüsüne karşı dezenfekte tedbirlerinin alındığını söyledi.
TTK'da her bölgenin ilaçlanarak dezenfekte edildiğini söyleyen; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; "Çin'de başlayan ve dünyada devam eden bir salgın var. Ama ne mutlu ki, Türkiye 'de Sağlık Bakanlığının almış olduğu önlemler ile virüsün yayılma oranını biraz daha azdır. Önlemler anlamında bakanlık çok ciddi adımlar atıyor. Bizi de ilgilendiren Türkiye Taş Kömürü Kurumunda gerekli önlemler alınmıştır. Banyo, kafes her bölge ilaçlanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda bizlerde önümüzdeki günlerde yapılacak uygulamalara riayet edeceğimizi bildiriyoruz. Şu an için gerekli önlemler alındı tabi insanlar birazcık daha dikkatli olacaklardır. Bizler arkadaşlarımızı bilinçlendirdik. Önümüzdeki günlerde işyerlerindeki Hekimlerimiz işçilerimizi bilgilendirme amaçlı bildirimlerine toplantılarına başlayacaklardır" dedi. - ZONGULDAK
TTK'da her bölgenin ilaçlanarak dezenfekte edildiğini söyleyen; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; "Çin'de başlayan ve dünyada devam eden bir salgın var. Ama ne mutlu ki, Türkiye 'de Sağlık Bakanlığının almış olduğu önlemler ile virüsün yayılma oranını biraz daha azdır. Önlemler anlamında bakanlık çok ciddi adımlar atıyor. Bizi de ilgilendiren Türkiye Taş Kömürü Kurumunda gerekli önlemler alınmıştır. Banyo, kafes her bölge ilaçlanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda bizlerde önümüzdeki günlerde yapılacak uygulamalara riayet edeceğimizi bildiriyoruz. Şu an için gerekli önlemler alındı tabi insanlar birazcık daha dikkatli olacaklardır. Bizler arkadaşlarımızı bilinçlendirdik. Önümüzdeki günlerde işyerlerindeki Hekimlerimiz işçilerimizi bilgilendirme amaçlı bildirimlerine toplantılarına başlayacaklardır" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Tarih Kurumu, Türkiye, Maden, Güncel
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