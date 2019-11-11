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Yeşil pasaport için ihracat limiti 500 bin dolara düştü

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti "1 milyon dolar"dan, "500 bin dolar"a düşürüldü.

11.11.2019 08:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:16Yeşil pasaport için ihracat limiti 500 bin dolara düştü

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti "1 milyon dolar"dan, "500 bin dolar"a düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin  doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek.

Karar ile, ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil  pasaport hakkına ilişkin ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.



İhracat, Ekonomi

Kaynak: DHA

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