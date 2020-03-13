Yeşil reçeteli ilaç satışına 3 tutuklama
MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 1070 hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
13.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:05
MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 1070 hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
3 şüphelinin elinde yeşil reçeteli rapora tabi ilaçların olduğu ve satmak için müşteri aradığının bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM), harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, Tarsus ilçesi Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada araç içerisinde 182 adet gerica, 282 adet lyrica ve 20 adet morfiacr marka olmak üzere toplam bin 70 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: DHA
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