Haberler » Spor » Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı

Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı

Isparta'da U-14 Futbol Ligi kapsamında yapılan IYAŞ Gençlikspor-Isparta Gençlerbirliğispor maçına, miniklerin Türk bayrağı ile yeşil sahada verdiği asker selamı, tribündeki seyircilerden ayakta alkış aldı.

19.10.2019 16:22Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı
Isparta'da U-14 Futbol Ligi kapsamında yapılan IYAŞ Gençlikspor-Isparta Gençlerbirliğispor maçına, miniklerin Türk bayrağı ile yeşil sahada verdiği asker selamı, tribündeki seyircilerden ayakta alkış aldı.

Isparta U-14 Futbol Ligi A Grubu'na dahil maçta IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Gençlerbirliğispor karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan maçta minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdiler. Isparta Milli Egemenlik sahasında oynanan maça minikler Türk bayrağı ile sahaya çıkarak asker selamı verdiler. Miniklerinin bu davranışı sporcu velileri ve sporseverlerden büyük alkış aldı. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:55 Eczacıbaşı VitrA: 0-3
16:53 NBA’de yeni sezon hazırlıkları #4: Kuzeybatı grubu
16:53 Son çeyrek #3
16:52 Serdal Adalı'dan Ahmet Nur Çebi'ye iadeiziyaret
16:47 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Kayseri Basketbol: 68
16:50 Ağaoğlu'ndan dünya şampiyonu boksöre ziyaret
16:42 Hataysporlu futbolculardan asker selamı
19.10.2019 16:57:41