Yeşil Sahalarda Çetmen Mobilya Rüzgarı Esecek!

Türkiye'nin en prestijli şirket futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen Business Cup, turnuvanın iddialı takımlarından Çetmen Mobilya'nın da katılımıyla 2019 Bahar Sezonuna 3 Mart Pazar günü başlıyor. Önceki yıllarda 'En İyi Antrenör', 'Gol Krallığı', 'En İyi Orta Saha' ödülü gibi birçok başarıya imza atan Çetmen Mobilya, 2019 yılında bu başarılarını daha yukarı taşımak ve marka gücünü sportif alanlara da ulaştırmak amacıyla sahaya çıkıyor.

Çalışanlarının turnuvada sergiledikleri takım ruhu ve mücadeleden büyük gurur duyduklarını dile getiren Çetmen Mobilya Pazarlama Direktörü Erhan Güngör; "Çetmen Mobilya olarak çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz. Business Cup da ülke çapında öncü kurumların yer aldığı, geniş kapsamlı bir turnuva olarak bu anlamda bizim için önemli bir platform oluşturuyor. İşimizdeki başarımızı, ekip ruhumuzu ve kurum kültürümüzü böylece sahalara taşıyor ve kurumlar arası bir gelişime de katkı sunuyoruz. Aynı zamanda kurum içerisinde büyük bir heyecanla takip edilen bu turnuva, çalışanlarımızın bağlılığını ve motivasyonunu da güçlendiriyor. Çalışanlarımıza verdiğimiz değer ve destek de kurumumuza başarı olarak dönüyor. Takımımız şimdiye dek İzmir'de iki yarı final, bir çeyrek final oynadı. Ayrıca 'En İyi Antrenör', 'Gol Krallığı', 'En İyi Orta Saha' ödüllerinin sahibi oldu. Bu başarıların yeni sezonda da güçlenerek devam edeceğine inancımız tam" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler