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Yeşil sahaların yıldızlarından lösemili çocuklar için iki ton iyilik

LÖSEV'in, gelirini lösemili çocuklar yararına kullanmak üzere Seferihisar'da kurduğu Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsulleri futbol dünyasının yıldızları tarafından satın alındı.

20.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:20 Yeşil sahaların yıldızlarından lösemili çocuklar için iki ton iyilik
LÖSEV'in, gelirini lösemili çocuklar yararına kullanmak üzere 'da kurduğu Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsulleri futbol dünyasının yıldızları tarafından satın alındı.

Lösev yöneticilerinin, vakfın eski destekçisi olan Milli Takım ve Medipol 'in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal ile temasa geçmesinin ardından çocuklar için yeşil sahalardan destek yağdı. Sporcu ve iş dünyasından farklı isimlerin desteği ile iki ton mandalina satın alınarak farklı kurumlara gönderildi. Mehmet Topal'ın yanı sıra Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, Beşiktaş'ta top koşturan Burak Yılmaz, Premier League ekiplerinden Leicester City'nin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mehmet Umut Nayir ve Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ilk mahsül mandalinaların tümünü satın aldı.

Farklı kurumlara dağıltıldı

dünyasının yanı sıra Batur Altıparmak, Ebru Erbaş, Gökçe Sürmeli, Şayna Kaynar, Songül Durur Zevzir, Mert Nayır ve Özlem Dolu gibi isimler de ürün satın aldı. Tüm bu isimler, satın aldıkları mandalinaları; huzurevi, okul, hastane, sevgi evi ve down cafe gibi farklı kurumlara dağıttı.

Bu büyük destek karşısında LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, futbolculara teşekkür ederek, LÖSEV'in mandalina hareketinin sağlıklı gıdada farkındalık oluşturmak konusunda büyük önem taşıdığını söyledi. Ön, LÖSEV Seferihisar Çiftliği'nde yetiştirilen tarım ilaçsız, gazsız, kimyasal katkısız, parafinsiz doğal mandalinaların herkese şifa dağıtmasını dilediklerini ifade etti.

LÖSEV'in yetiştirdiği mandalinalar internet üzerinden sipariş edilebiliyor. - İSTANBUL

Seferihisar, Başakşehir, Futbol, LÖSEV, Spor

Kaynak: İHA

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