Haberler » Güncel » Yeşil seferberliğe tam destek - Haber

Yeşil seferberliğe tam destek

Nilüfer Belediyesi bu yıl da yeşil seferberlik başlattı.

13.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:21Yeşil seferberliğe tam destek
Nilüfer Belediyesi bu yıl da yeşil seferberlik başlattı. 20 bin fidan, 5 gün boyunca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Fidanları teslim alıp araçlarına yükleyen yüzlerce Nilüferlinin ağaç sevgisi görülmeye değerdi.

Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ağaçlandırma kampanyası bu yıl da başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Alaaddinbey hizmet binasında fidan dağıtımına başladı. Leylandi, limoni servi, ladin, erguvan, ıhlamur ve oya türlerindeki fidanların dağıtımına ilk günden büyük ilgi gösterildi. Yüzlerce Nilüferli sabahın erken saatlerinden itibaren fidanlarını teslim almak üzere dağıtım noktasına gelmeye başladı. Fidanlığına elerek, başvuru dilekçesini dolduran vatandaşlar fideleri araçlarına yükledi. Ev, site ve iş yerlerinin bahçelerine dikmek üzere bir kişinin en fazla 15 adet fidan alabildiği kampanyadan yararlananlar Nilüfer Belediyesi'nin uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını ve yeşile katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Bu yıl kampanya çerçevesinde 20 bin adet fidan dağıtmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Yıl içerisinde birçok ağaçlandırma kampanyası yapıyoruz, ancak Nilüferlilerin bize başvurarak fidanlarını teslim alması, onları kendilerinin dikmesi, sulaması ve bu fidanların büyüdüklerini görmeleri çok önemli. Doğa dostu ve daha yeşil bir Nilüfer için vatandaşlarımızın ağaç varlığını artırarak onlara sahip çıkmaları bizleri mutlu ediyor. İlginin yoğunluğu yeni hizmetler ve yeni ağaçlandırma kampanyaları için bizleri teşvik ediyor" diye konuştu.

Daha yeşil bir Nilüfer için fidan dikmek isteyen vatandaşlar fidanları, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey hizmet binasında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden, 17 Ocak 2020 tarihine kadar 09: 00 - 15: 30 saatleri arasında tutanak karşılığında ücretsiz olarak alabilecek. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28  Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür" - Haber
17:28  Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu - Haber
17:28  Muş'ta fotoğraf sergisi açıldı - Haber
17:22  Battalgazi muhtarlarıyla toplantı düzenlendi - Haber
17:21  İdlib'e yardım toplandı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:29:30