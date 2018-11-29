Yeşil Yol ile Karadeniz Yaylalarına Ziyaret Arttı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:17



29 Kasım 2018 Perşembe 11:17

KARADENİZ'de, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki 'Yeşil Yol' projesinin tamamlanan bölümüyle Orta ve Doğu Karadeniz'de yaylalara ulaşım kolaylaştı. Projenin Ordu'daki 235 kilometrelik etabın da büyük bölümü tamamlandı. Yolla birlikte Ordu'nun Çambaşı, Perşembe Yaylaları, Giresun Paşakonağı ve Karagöl Yaylası gibi önemli turizm destinasyon alanları bu yaz yoğun ziyaretçi aldı.Doğu Karadeniz Master Planı çerçevesinde, Karadeniz yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla hazırlanan 'Yeşil Yol' projesi; Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylaları arasında ulaşımı sağlıyor. 2013 yılında başlayan, yaylalara ulaşımı kısaltan 2 bin 600 kilometrelik 'Yeşil Yol' projesinin 235 kilometrelik kısmı Ordu sınırları içerisinde kalıyor. 7 metre genişliğinde gidiş- geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini beton ve asfalt olacak. Bu yolla birlikte 40 noktada oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri oluşturulacak. Yeşil Yol çalışmasının 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.YAYLA TURİZMİNİ GELİŞTİRECEK ÖNEMLİ PROJEOrdu Valisi Seddar Yavuz, projenin Ordu etabındaki çalışmalarının devam ettiğini, yolların yapılmasıyla yaylaların yerli ve yabancı turistler tarafından daha fazla ziyaret edilmeye başlandığını vurguladı. Vali Yavuz, "Gerçekten Karadeniz'e değer katacak, misafirlerimizin en iyi şekilde ulaşımlarını sağlayacak ve özellikle yayla turizmini geliştirecek önemli proje. Ordu içindeki 235 kilometrelik yolun 157 kilometresi sıcak asfalt ve beton yol olarak yapıldı, 36 kilometresinde çalışmalar devam ediyor. 41 kilometrelik kısmı stabilize duruyor. Amacımız bu yolu bitirmek, Karadeniz'i özlemle bekleyen tüm misafirlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. İlimiz sınırları içinde yapılacak çalışmaların maliyeti 40 milyon TL civarında. Bu maliyeti DOKAP, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı finanse ediyor. İlimizde projeye şu ana kadar 16 milyon TL'lik harcama yapıldı. Türkiye'nin ulaşımda çok büyük devrim yaptığını hepimiz biliyoruz. Yeşil Yol tamamlandığında bölge turizmine çok büyük katkı sunacağını da düşünüyoruz" dedi.'YIL SONUNA HEDEF 1 MİLYON TURİST'2017 yılı sonu itibariyle Ordu'ya 705 bin yerli ve yabancı turistin geldiğini, bu yıl sonuna kadar ise 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini belirten Vali Yavuz, "Geçen yıl 70 bin yabancı turisti misafir ettik. Bu yıl özellikle yabancı turist sayısında patlama oldu. Geçen yıla göre yüzde 56'lık artış var. 2018 yılının ilk 10 ayı itibariyle 102 bin 500 yabancı turist rakamına ulaştık. Yerli turist sayısında da önemli gelişme kaydettik. Geçen yıla oranla yüzde 16'lık bir artıy meydana geldi. Bu yıl ilk 10 ay itibariyle 800 bin rakamını bulduk. Yıl sonu itibariyle biz 1 milyon rakamını yakalayabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.'NEVRUZ'DA İRANLI TURİSTLERDE GELECEK'Ordu'nun çok büyük bir turizm merkezi olarak Karadeniz'de parlayacağını da ifade eden Vali Yavuz, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3 milyon turist hedefini koyduk. Bunun 500 bin civarı yabancı, 2,5 milyonu yerli turist olacak. Turizm konusunda önemli tanıtımlar yapıyoruz. Orta Doğu piyasasına girmiş bulunuyoruz. İran pazarına girmek için İran'daki turizm acentelerini ilimize davet ettik, burada misafir ettik. Turizmcilerimiz önemli bağlantılar yaptı. Nevruzla birlikte İranlı turistlerin de bölgemizde olacağını müjdelemek isterim. Tüm vatandaşlarımızın şehrimizin geleceği konusunda emin olmalarını, güvenmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.- Ordu