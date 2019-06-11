"Yeşil Yol projesi, Karadeniz Bölgesi'nin tanıtımına destek olacak"

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Yeşil Yol" projesinin, havalimanı, Büyükşehir Belediyesinin bağlantı yolları ve muhteşem coğrafyasıyla hem Ordu ve Karadeniz Bölgesi'nin tanıtımına ciddi destek olacağını hem de ulaşım anlamında şehirdeki eksiklikleri gidereceğini belirtti.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla hazırlanan "Yeşil Yol" projesinin, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını birbirine bağladığı ifade edilerek, yaylalara ulaşımı kısaltan 2 bin 600 kilometrelik "Yeşil Yol" projesinin 235 kilometrelik kısmının Ordu sınırları içerisinden geçtiği kaydedildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, projenin Ordu etabındaki çalışmaların başarıyla devam ettiğini vurguladı.Söz konusu projenin Ordu etabında 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası ile 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası'nın birleştirilmesinin hedeflendiğini belirten Güler, "Coğrafya oldukça yüksek kesimden geçtiği için 2013 yılında başlayan çalışmalarla yol aşama aşama tamamlanıyor. Göreve geldiğimde 2019 yılı ödeneğinin 384 bin lira olduğunu öğrendik. Yol çalışmasının hızlanması amacıyla yaptığımız girişimlerle 2 milyon lira daha ek ödenek çıkarttık." ifadelerini kullandı.Güler, "Yeşil Yol" projesinin, Ordu ve Karadeniz Bölgesi'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:"İlimizde 235 kilometrelik Yeşil Yol güzergahının 110 kilometresi Karayolları, 125 kilometresi de Büyükşehir Belediyemiz ağında bulunuyor. Yolda yıllardır süren çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yeşil Yol projesi, havalimanıyla Büyükşehir Belediyemizin bağlantı yollarıyla muhteşem coğrafyamız ve güzelliğimizle hem Ordu ve Karadeniz Bölgesi'nin tanıtımına ciddi destek olacak hem de ulaşım anlamında şehrimizdeki eksiklikleri giderecek.""Karadeniz-Akdeniz Yolu ile Yeşil Yol birbirini çok iyi tamamlayan iki güzergah olacak"Karadeniz'in kapılarını Ordu üzerinden İç Anadolu Bölgesi'ne açacak olan ve çalışmaları halen devam eden Karadeniz Akdeniz Yolu'nun da "Yeşil Yol" projesine katkı sağlayacağına dikkati çeken Güler, "Türkiye'nin stratejik açıdan önemli bir yolu olan Karadeniz-Akdeniz Yolu ile Yeşil Yol birbirini çok iyi tamamlayan iki güzergah olacak. Karadeniz-Akdeniz Yolu sayesinde Ordu Mesudiye arasında 130 kilometrelik mesafe, 80 kilometreye kadar düşecek. Karadeniz-Akdeniz Yolu üzerinde Mesudiye'den geçen Yeşil Yol ile Karadeniz'in yaylalarına da kolayca ulaşılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.Güler, Yeşil Yol projesi ile yaylalarda kontrollü, planlı ve doğaya saygılı yol güzergahı oluşturulacağını, yaylalardaki kaçak yapılanmanın önleneceğini ve disiplin altına alınacağını vurgulayarak, açıklamasında "Yeşil Yol projesi ile kentsel dönüşüm gibi kırsal dönüşüm sağlanacak, turizm merkezi ilan edilen yerler turizme açılacak, çirkin yapı görüntüleri iyileştirilecek, mülkiyet sorunu çözülecek, doğaya saygılı ve doğayla bütünleşmiş mini ahşap konaklama yerleri yapılacak, lezzet durakları yapılacak, doğa hem korunacak hem de kullanılacaktır." ifadelerine yer verdi.