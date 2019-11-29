Haberler » Güncel » Yeşilay'a 'Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi' - Haber

Yeşilay'a "Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi"

Yeşilay, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi'nde, "Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi"ne layık görüldü.

29.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:00Yeşilay'a
, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi'nde, "Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi"ne layık görüldü.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda "Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi"ni almaya hak kazanan kurum, 100. yılını kutlamaya hazırlandığı bugünlerde yönetim kalitesindeki yetkinliğini taçlandırdı.
2013 yılı itibarıyla "EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli"ni benimseyen, 2015 yılında "Mükemmellikte 3 Yıldız Yetkinlik Belgesi" alan ve 2019 yılı itibarıyla da yönetim kalitesini "ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" ile pekiştiren Yeşilay, 5 yıldız yetkinlik belgesi verilen ilk sivil toplum kuruluşu oldu.
Ödül töreninde konuşan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, kurumun 100. yılının kutlanmasına kısa bir süre kala kalite yönetiminin ödüllendirilmesinin şu ana kadar ki çalışmalarında ne denli önemli bir iş çıkardıklarını gösterdiğini vurguladı.
Kurumun, sürekli gelişime önem veren stratejisiyle bu belgeyi almaya hak kazanarak kalite yönetiminde en yetkin STK olduğunu gösterdiğini belirten Işık, ödülün, bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay'a, faaliyetlerini artırmak, hizmetleri daha çok kişiye ulaştırmak için yeni hedefler getirdiğini kaydetti.
Sultan Işık, yönetim ve hizmet kalitelerini aynı kararlılıkla, bağımlılıklara karşı toplumsal farkındalık düzeyini artırmak için sürdüreceklerini vurgulayarak, "Her gün emin adımlarla ilerlediğimiz mükemmellik yolculuğumuzda ödül değil, gelişim odaklı bir yaklaşım ile yaptığımız çalışmaları 2021 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü ile de taçlandırmayı hedefliyoruz. Sürekli gelişim çabalarımız doğrultusunda Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü de alacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kalite Derneği, Yeşilay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58 HDP önündeki eylemde 88'inci gün (2)
16:58 Fitch Ratings: "Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek"
16:58 Selimiye Camii çevre düzenleme projesi onaylandı
16:58 İklim Değişikliği Zirvesi'nden beklentiler düşük
16:58 Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam feci şekilde can verdi
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 16:59:14