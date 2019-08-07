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Yeşilay'dan, Başkan Soyer'e ziyaret

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü ve Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Toplantıdan, 'işbirliği' mesajı çıktı.

07.08.2019 17:04 Yeşilay'dan, Başkan Soyer'e ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeşilay İzmir Şube yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette; Yeşilay'ın kent genelinde gerçekleştirmeyi planladığı projeler Başkan Soyer ile paylaşılırken, işbirliği mesajının altı çizildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e başarılar dileyerek sözlerine başlayan Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, "Maalesef İzmir, madde bağımlılığı noktasında zirvede yer alıyor. Bizler gönüllü olarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Başarıyı yakalamak istiyorsak, hep birlikte hareket etmeliyiz. Sizlerin desteği bu noktada çok önemli. Bağımlıların ayakta tedavi edildiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurma çabalarımız da devam ediyor. İnşallah onu da en kısa zamanda sonuca ulaştıracağız" ifadesini kullandı.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeşilay'ın çalışmalarını takip ettiğini belirterek, "Kuşkunuz olmasın, gücümüz yettiğince, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimiz için, bağımlılıkla mücadele noktasında seve seve işbirliği içinde oluruz. Elbirliği ile çalışırsak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok" diye konuştu. Ziyarette, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, 'Yeşilay Gönüllüsü' hatıra tabağını Başkan Tunç Soyer'e takdim etti.


Tunç Soyer, Yeşilay, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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