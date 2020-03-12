Yeşilay Derneği Karaman Şubesi yöneticileri Vali Meral'i ziyaret etti
Karaman Valisi Fahri Meral, Yeşilay Derneği Karaman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti kabul etti.
12.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54
Karaman Valisi Fahri Meral, Yeşilay Derneği Karaman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Meral, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından Yeşilay Karaman Şubesi başkanlığına seçilen İhsan Duru ve yeni yönetimi tebrik etti.
Özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onların sportif ve sosyal etkinliklere yönelmesinde derneğin yürüteceği çalışmaların öncülük teşkil edeceğini belirten Meral, İhsan Duru ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Meral'e teşekkür eden ve toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde hareket ettiklerini dile getiren Duru ise vatandaşları ve özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, daha sağlıklı ve dinamik bir toplumun oluşması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Meral, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından Yeşilay Karaman Şubesi başkanlığına seçilen İhsan Duru ve yeni yönetimi tebrik etti.
Özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onların sportif ve sosyal etkinliklere yönelmesinde derneğin yürüteceği çalışmaların öncülük teşkil edeceğini belirten Meral, İhsan Duru ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Meral'e teşekkür eden ve toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde hareket ettiklerini dile getiren Duru ise vatandaşları ve özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, daha sağlıklı ve dinamik bir toplumun oluşması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi