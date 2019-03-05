Yeşilay Derneği'nden Vali Doruk'a Ziyaret

Kaynak: AA

Yeşilay Derneği Artvin Şube Başkanı Tuncer Başer ve yönetim kurulu üyesi Şenol Çiftçioğlu, "Yeşilay Haftası" dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlıklı bir toplumun oluşmasında çocuklar ve gençler başta olmak üzere bütün bireylerin öncelikle zararlı maddelere ulaşmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.Bu hususta kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının koordineli şekilde çalıştığını belirten Doruk, bu konuyla alakalı çalışmaların da kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.Başer ise hafta dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdiği Vali Doruk'a, zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.Yeşilay'ın, bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bugün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan bir ağaç, bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Başer, "Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.