Yeşilay Dünyası 4-7 Mart arasında ziyaretçilerini bekliyor

Atölyeler, söyleşiler ve yarışmalarla dopdolu bir programa sahip Yeşilay Dünyası'nda kurumun çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve Yeşilay Gönüllüsü olmak da mümkün olacak. Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, "Yeşilay'ın bilim odaklı, eğitici, sanat dolu dünyasını herkesin ziyaretine açıyoruz. Herkesi 4 – 7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Dünyası'na davet ediyoruz" dedi.

Yeşilay Haftası, bu yıl 4 – 7 Mart tarihleri arasında "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla Üsküdar İskele Meydanı'nda kurulacak Yeşilay Dünyası'nda zengin bir programla kutlanacak. Yeşilay'ın 100'üncü yaşına özel olarak iki ayrı çadıra yayılacak Yeşilay Dünyası'nın kuşbakışı görünümü de 100 sayısı şeklinde tasarlanacak. 4 gün boyunca dolu dolu bir programla her yaş grubuna uygun etkinliklerin düzenleneceği program, Yeşilay'ın kuruluş yıldönümü 5 Mart'taki doğum günü kutlamasında en coşkulu zamanını yaşayacak. Hafta boyunca İstanbul'daki 3 boğaz köprüsü ve Galata Kulesi de yeşil aydınlatmayla kutlamalara dahil olacak.

1 – 7 Mart haftasında tüm Türkiye'de kutlanan Yeşilay Haftası etkinliklerini bu yıl 100'üncü yaşın heyecanı ve coşkusuyla tasarladıklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık şunları söyledi:

"Yeşilay, bu yıl 100'üncü yaşını kutluyor. Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizde bağımlılıklarla mücadele ediyor; sağlıklı yaşamı teşvik eden projeler hayata geçiriyoruz. Sanattan spora farklı alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla, 7'den 70'e herkesin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz 100 yılda bu alanda çok başarılı çalışmalara imza attık, alanımızın öncüsü olduk. Bu nedenle 100'üncü yaşımızda da 'Nice Sağlıklı Nesillere' diyoruz. Bu hedef doğrultusunda daha fazla bireyi Yeşilay'la tanıştırmak istiyor; Yeşilay'ın bilim odaklı, eğitici, sanat dolu dünyasını herkesin ziyaretine açıyoruz. Herkesi 4 – 7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Dünyası'na davet ediyoruz."

Bilgisine güvenenler Yeşil Sahne'de olacak

Yeşilay Dünyası ziyaretçileri atölye ve söyleşilerle keyifli vakit geçirecek. Cem Arslan'ın moderasyonunu üstleneceği Yeşil Sahne, ünlü isimleri ağırlayacak. Yeşil Sahne'de her gün 13.00 ve 15.00 saatlerinde bilgi yarışmaları da düzenlenecek. Her yıl yoğun ilgi gören yarışmada dereceye girenlere hediyeler verilecek.

Hayatın tüm renkleri Yeşilay Dünyası'nda

Yeşilay Dünyası, 4 gün boyunca cam, origami, karikatür gibi pek çok atölyeye ev sahipliği yapacak. Çocuklar da galaksiye yolculuk, biyomimikri, akıl zeka ve bilim oyunları ve maker atölyelerinin keyfini çıkaracak.

4. Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılanlar arasından belirlenecek 50 eserin sergileneceği 4 gün boyunca yapılacak oylama ile "Halkın Favorisi" belirlenecek. Alkol kullanımının olumsuz etkilerine dikkat çeken "Şişenin Dibi" sergisi de 4 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim (TBM) Programı, Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Programı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) stantlarından bilgi alabilirken; Yeşilay gönüllüsü olmak için de başvuru yapabilecek.

İstanbul yeşile boyanacak

1 – 7 Mart haftası boyunca İstanbul'un simgesi yapılar da kutlamalara dahil olacak. 15 Temmuz Şehitleri, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri yeşil aydınlatmalarla ışıklandırılırken; Galata Köprüsü'ne de Yeşilay logosu yansıtılacak. Üsküdar Meydan'da kurulacak Yeşilay Dünyası'nda lazer ışık gösterileri yapılırken; Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı da lazer gösterilerinin merkezlerinden biri olacak.