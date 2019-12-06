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Yeşilay Elçileri bağımlılıkla mücadeleye "Evet" dedi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nin mali destekleriyle Zonguldak Yeşilay Şubesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Genç Yeşilay Gönüllüleri ile birlikte yürütülen, ahilik geleneğinin felsefesinden esinlenilerek şekillendirilen ve bağımlılıkla mücadeleyi toplum tabanına yaymayı amaçlayan...

06.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:13Yeşilay Elçileri bağımlılıkla mücadeleye
Cemiyeti Genel Merkezi'nin mali destekleriyle Yeşilay Şubesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Genç Yeşilay Gönüllüleri ile birlikte yürütülen, ahilik geleneğinin felsefesinden esinlenilerek şekillendirilen ve bağımlılıkla mücadeleyi toplum tabanına yaymayı amaçlayan "Yeşilay Elçileri Projesi" kapanış töreni akşam yemeği eşliğinde sona erdi.

Kapanış törenine "Yeşilay Elçisi" olmayı kabul eden Zonguldak Merkez Mahalle Muhtarları, Zonguldak YEDAM çalışanları, Bülent Ecevit Üniversitesi Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu gönüllüleri ve Zonguldak Merkezde ticari faaliyette bulunan esnaflar katıldı.

Proje hakkında bir konuşma yapan Zonguldak Şube Başkanı Uzm.Dr.Fatih Akca, " Yaklaşık 5 aydır yürüttüğümüz proje çerçevesinde Zonguldak Merkez İlçede faaliyet gösteren 300 esnafımıza ulaştık. Onlarla tanıştık, ne yaptığımızı ve ilerleyen zamanlarda neler hayal ettiğimizi paylaştık. Bağımlılıkla mücadelede toplumdaki her kesimin üzerine görevler düştüğünü hatırlattık. ve şunu sorduk: "Biz bağımlılıkla mücadele ediyoruz, bizimle birlikte bu mücadeleye var mısınız?" dedik. Allah'a hamdolsun ki; Zonguldak Merkezde bu mücadelede bize omuz verecek ve Yeşilay bayrağını dalgalandıracak yaklaşık "130 Yeşilay Elçimiz" bize evet dedi. Bu mücadelede bizlere destek veren tüm esnaf kardeşlerimize teşekkürü bir borç bilirim"dedi.

Ardından Zonguldak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'nde görevli Klinik Psikolog Özlem Başoğlu, YEDAM çalışmaları hakkında Yeşilay Elçilerine yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Aynı zamanda Tütün bağımlılığı ve internet bağımlılığı ile ilgili problemleri olan kişilerin ya da ailelerinin 444 79 75 numaralı çağrı merkezini arayarak randevularını alıp merkezde ücretsiz hizmet alabileceklerini belirtti. Daha sonra program çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi. - ZONGULDAK

Yeşilay Cemiyeti, Zonguldak, Türkiye, Yeşilay, Güncel

Kaynak: İHA

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