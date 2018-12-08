Yeşilay Elçileri" Projesinde Sertifikalar Verildi

Kırklareli
'de "Yeşilay
Elçileri Projesi" kapsamında bağımlılıklarla mücadele çalışmalarında görev alan gönüllü öğrencilere sertifikaları verildi.
Öğretmenevinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerMüdürü Mehmet Karaman
, Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın, Müftü Hüseyin Demirtaş
, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Açar, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Şengörür, burada yaptığı konuşmada, topluma hizmetler açısından üniversitelerin önemli görevlerinin bulunduğunu söyledi.
Akademik personel ve öğrencilerin insanlara ve topluma yararlı çalışmalar yapmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Şengörür, gönüllülük esasına dayanan projede öğrencilerin yer almasından dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti.
Açar da Genç
Yeşilay Kulübü üyesi öğrencileri ile birlikte bağımlılıkla mücadele konularında güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından projede yer alan öğrencilere sertifikaları verildi.
Bülent Şengörür,Kırklareli,Yeşilay
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:09