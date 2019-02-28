Kaynak: AA

Diyarbakır'da Yeşilay Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenecek.Yeşilay Diyarbakır Başkanı Muhammed Ay, bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştireceklerini söyledi.Okullarda, Halk Eğitim merkezlerinde, Gençlik ve Kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Ay, "Yeşilaycı olmak, bağımlılıklardan uzak durmak, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var' diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Yarın saat 14.00'te Dünya Kavşağından başlayarak sağlıklı yaşam farkındalığı için bisiklet turu düzenleyeceğiz." dedi.