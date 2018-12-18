Yeşilaydan Bağımlılar İçin Rehabilitasyon Projesi

Kaynak: AA

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, "Türkiye Rehabilitasyon Modeli" projesi ile sağlıklı yaşamanın yollarının öğretileceğini ve aileye de "çocuğunuz emin ellerde" güvencesi verileceğini bildirdi.Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilayın 1920'den beri bağımlılıkla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.Yeşilayın sadece Türkiye'deki bağımlılık gündemini takip eden bir kuruluş olmadığını, özellikle son 8 senedir çalışmalarını uluslararası düzeye taşıdığını anlatan Esra Albayrak, 52 ülkenin temsilcilerini bir çatı altında toplamayı başardıklarını kaydetti.Yeşilayın tecrübesini 52 ülke temsilcileriyle paylaştıklarını aktaran Albayrak, "Stratejik olarak hangi yollardan geçtik, neler yaptık, nereye geldik, neler öğrendik, onlar kendi ülkelerinde neler yapabilirler, biz ne şekilde destek olabiliriz bunları istişare ediyoruz." diye konuştu.Yeşilayın tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar gibi tüm bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurgulayan Esra Albayrak, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımızın bir dönem 'Tütün terörden daha tehlikelidir' diye bir demeci olmuştu, gerçekten biz işin burasındayız. Tütün çok sinsi bir tehlike, farklı masum kılıflar içinde karşımıza çıkıyor. Küçücük çocukların, ortaokul sıralarında, hatta anne karnında karşılaştıklarını görüyoruz. Sigara içen bir kadının çocuğunun anne karnında tütün ile karşılaştığını görüyoruz.""Tehditlere 'hayır' diyebilen gençler yetiştirmek istiyoruz"Çocuklara özgür beyin, özgür irade bilincini aşılayarak, karşılaşabilecekleri farklı bağımlılık tehditlerine "hayır" diyebilme gücünü vermek istediklerini dile getiren Albayrak, "İradesini kullanabilen, tehlikenin farkında ve sağlıklı seçimler yapabilecek özgüvene sahip gençler yetiştirmek istiyoruz. Türkiye bu noktada yaptığı yasal düzenlemelerle de dünyaya örnek olan bir ülke. Sivil toplum kuruluşu olarak da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Sigara sinsi tehlike"Sigaranın, "bir kere tüttürsene" diye başlanan, elektronik sigara, nikotinsiz veya düşük nikotinli, organik tütün gibi etiketlerle pazarlanan "sinsi bir tehlike" olduğunu vurgulayan Esra Albayrak, şunları söyledi:"Süslü kelimelerle sunulan bu ürün hiç de masum değil. Boyutu hiç de kestiremeyeceğiniz tehlikeli noktalara kadar ulaşabiliyor. Sigara ile başlayan ve uyuşturucu ile devam eden hikayeler var. Bu açıdan tütünle etkin mücadele yürütülmeli, ki Türkiye'de bu alanda önemli çalışmalar var. İçişleri Bakanımızın gayretli çalışmalarını görüyoruz. Kendisinin, '(Artık okul çevrelerinde satıcıları gördüm) demeyeceksiniz' diye açıklamaları var, ben buna inanıyorum. Tütünle mücadele, terörle mücadeleyle paralel gidiyor."Tütünle mücadeleye ciddiyetle yaklaşıldığında terörle ve uyuşturucuyla da mücadelede önemli mesafeler katedildiğini söyleyen Albayrak, bu alanda yapılan operasyonları görünce mutlu olduklarını kaydetti."Türkiye Rehabilitasyon Modeli, 2019'da hizmete girecek"Yeşilay olarak uyuşturucu ile mücadele noktasında da önemli adımlar attıklarına işaret eden Esra Albayrak, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) ile yardıma ihtiyaç duyan ailelere destek olduklarını kaydetti."Türkiye Rehabilitasyon Modeli" projesini gelecek yıl hayata geçireceklerini anlatan Albayrak, "Uzun süreli yatılı tedavi gerektiren hastalara hizmet verilecek. Bu hastaların ortamının değiştirilmesi gerekiyor. İşte bu proje ile hastanın ortamı değiştirilecek, hastaya beceriler kazandırılacak ve sağlıklı yaşamanın yolları öğretilecek. Ailelere de 'çocuğunuz emin ellerde' şeklinde güvence verilecek." dedi.Esra Albayrak, modelin hizmete girmesiyle ailelerin daha da rahatlayacağını ifade etti."Çocuklarınızla sosyalleşme alanını artırmalısınız"Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Albayrak, cep telefonlarını da "en tehlikeli teknoloji bağımlılık ürünü" olarak değerlendirdi.Bugün 2 yaşındaki bir çocuğun profesyonelce telefon kullandığını, seçtiği fotoğrafı boyayabildiğini anlatan Albayrak, teknoloji kullanımının kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.Genç beyinlerin özellikle sosyal medya alanlarında büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Esra Albayrak, bu alanda tek taraflı sınırlandırma yapmanın mümkün olamayacağını, iş birliğinin gerekli olduğunu dile getirdi.Fransa'da okullarda cep telefonu kullanımının yasaklandığını anımsatan Albayrak, Türkiye'de de buna benzer düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.Ailelerden de çocuklarını bu açıdan takip etmelerini isteyen Esra Albayrak, "Ailelerin çocuklarının oynadıkları oyunların şiddet, cinsel içerikli olup olmadığını kontrol etmeleri, ciddi bir gözlemci olmaları, çocuklarına farklı sosyal beceriler kazandırmaları, birlikte vakit geçirmeleri, alternatif alanlar oluşturmaları, yüz yüze sosyalleşme alanını artırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.