Yeşilboğaz: "Amacımız Kimseyi Hukuktan ve Adaletten Yoksun Bırakmamak"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, göreve geldikleri günden bugüne 'Mersin Barosu her yerde' dedirtmeye çalıştıklarını belirterek, "Bizim amacımız kimseyi hukuktan ve adaletten yoksun bırakmamaktır" dedi.Yeşilboğaz, metropol 16. katta bulunan avukatlar toplantı salonunda, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluştu. Yeşilboğaz, basın ve baronun toplumun gelişmesi için hep el ele veren kurumlar olduğunu söyledi. Bu iki kurumu çok önemsediklerini belirten Yeşilboğaz, "Biz bir aileyiz. Mersin Barosu kurulduğu günden bugüne kadar adeta bir demokrasi kalesi olmuştur. Her zaman toplumun bir nebze ileriye gidebilmesi için benden önceki başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile diğer üyelerimiz hep birlikte mücadele ederek başta Mersin olmak üzere ülkenin hukuk ve adalet sisteminin geliştirilmesine çok önemli katkılar sunmuşlardır. Bizde açıkçası onların birer devamı olmaya çalışıyoruz, meşaleyi bir adım daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. 13-14 Ekim'de yapılan seçimde ben ve yönetime seçilen değerli meslektaşlarımla birlikte Mersin Barosu'na gerçekten farklı bir çehre kazandırmaya çalıştık. 'Mersin Barosu nerede' denilirken, 'Mersin Barosu her yerde' dedirtmeye çalıştık. Bizim amacımız kimseyi hukuktan ve adaletten yoksun bırakmamaktır" diye konuştu.Adaletin çok önemli olduğunun altını çizen Yeşilboğaz, "Adalete güvenin şu anda yüzde 20'lere düştüğü bir dönemde baroların, hukukçuların dimdik ayakta durması gerekiyor. Her gelen iktidarlar hukuku hep bir güç aracı olarak görüyorlar. Bu da en büyük yanılgıları oluyor. Onların bu süreçteki bu etkileri belkide hukukçuların eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Hukukçular kendi alanlarına siyasetçileri sokmasalar maalesef bu olmaz. Belki bundan sonra da başka bir iktidar gelecek ve oda farklı bir şekilde yapacak. Biz burada barolar olarak diyoruz ki, buna bir dur demenin vakti geldi. Bizler kimseyi ötekileştirmeden, hep birlikte yaşama kültürünü geliştirecek, hukuki zemini birlikte oluşturmak zorundayız. Yapmış olduğumuz açıklamaların tamamı bireysel değil toplumsaldır. Avukatlar, barolar muhaliftir. Bunu kimse inkar edemez. Ancak bizim muhalifliğimiz sadece 'istemeyiz' ile olmuyor. Biz aynı zamanda çözüm yollarını da getiriyoruz. Yapmış olduğumuz itirazlar, eleştiriler bizim gördüğümüz zarardan kaynaklanmıyor. Toplumun, bireyin uğrayacağı haksızlıklara biz parmak basmaya çalışıyoruz, bunları göz önüne getirmeye çalışıyoruz. Bizim topluma bir borcumuz var. Bu yüzden bu göreve geldik" ifadelerini kullandı. - MERSİN