Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun vicdanıdır"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatlarla bir araya geldiği programdaki konuşmasında, avukatlık mesleğinin sadece para kazanma mesleği olmadığını vurgulayarak, "Toplumsal sorunların çözümünde, hak ihlallerinin önlenmesinde baş aktörler olmak zorundasınız. Çünkü avukatlar, kamunun vicdanıdır" dedi.



Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, stajyer avukatların tanışıp kaynaşmalarını ve aralarında mesleki dayanışma bilincini sağlamak amacıyla Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Avukatlık mesleğini yapmanın her geçen gün daha da zorlaştığını ve meslek sorunlarının daha da arttığını belirten Yeşilboğaz, bu konuda mesleki dayanışmanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Avukatların ve stajyer avukatların, çağdaş ve demokratik bir hukuk devletinde asla yargının üvey evladı olamayacağını belirten Yeşilboğaz, "Toplumda savunmanın temsilcisi olan avukatların varlığına saygı, sizlerin mesleğinize gösterdiğiniz saygıyla, mesleğinize yönelik yapılan her türlü baskıya ve saldıra karşı vermiş olduğunuz mücadeleyle sağlanabilir. Bunun için de baroların ve avukatların gücüne, sizlerin de güç katması gerekmektedir. Adil yargılamanın ve bağımsız yargının güvencesi, savunma, avukat ve barolardır" diye konuştu.



Hukukçuların öncelikli görevinin, her türlü ayrışmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalarak, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını korumak olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Hukukçuluk; adaleti, hukukun üstünlüğünü, kişi hak ve özgürlükleri her gücün üstünde tutabilme sanatıdır. Cumhuriyet değerlerimize, adalete, yargının bağımsızlığına, hukuk devletine sahip çıkmak, geleceğin avukatları olarak boynunuzun borcudur" ifadelerini kullandı.



Mersin Barosu'nun, ülkede ve kentte yaşanan her türlü toplumsal sorunlara ve hak ihlallerine karşı savaştığını dile getiren Yeşilboğaz, "Avukatlık mesleği sadece para kazanma mesleği değildir. Toplumsal sorunların çözümünde, hak ihlallerinin önlenmesinde baş aktörler olmak zorundasınız. Çünkü avukatlar, kamunun vicdanıdır. Ekinliğimize katılan, hukuk devletini garantisi olan siz geleceğin avukatlarına başarılar diliyorum" diye konuştu.



Stajyer avukatlar ise, kendilerine verdikleri destekten dolayı Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'a ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA