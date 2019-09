Yeşilboğaz: "Avukatlık mücadele mesleğidir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık mesleğinin bir mücadele mesleği olduğunu belirterek, "Demokratik toplumlarda avukatlık mesleği gelişim gösterirken, anti-demokratik toplumlarda savunma mesleği fazla gelişim gösterememiştir. Avukatlık mesleğinin icra edilmesinin ön koşulu, hukukun üstünlüğüdür" dedi.



Yeşilboğaz, Adana Barosu tarafından 'Stajdan başkanlığa, mücadele ve kariyer mesleği avukatlık' konulu, 2019-2020 dönemi stajyer avukatlar ile tanışma ve açılış programına katıldı. Buradaki söyleşide konuşan Yeşilboğaz, "Avukatlık mesleğinin gelişme süreci o ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal yapısına, yani o ülkenin rejimine bağlıdır. Demokratik toplumlarda avukatlık mesleği gelişim gösterirken, anti-demokratik toplumlarda savunma mesleği fazla gelişim gösterememiştir. Çünkü avukatlık mesleğinin icra edilmesinin ön koşullarını oluşturan hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, hukukun egemenliği, demokrasi, insan hakları, kuvvetler ayrılığı, kanun önünde eşitlik, fırsat eşitliği, hukuk güvenliği, adil yargılanma hakkı, yargı bağımsızlığı, temel hak ve özgürlük kavramları demokratik toplumlarda mevcuttur" diye konuştu.



Baroların ve avukatların toplumun korkusuz, özgür, gür sesi olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, "Avukatlık mesleği sadece para kazanma mesleği olarak görebileceğiniz bir meslek değil. Toplumsal her sorunun çözümünde gönüllü olarak var olup, çözüm aramak zorundasınız. Ülkemizdeki ve kentimizdeki hak ihlallerini görmezden gelemezsiniz. Bu sizin yaşam biçiminiz olmak zorundadır. Bu görev Avukatlık Kanunu'nda bizlere verilmiştir. Ülkemizde, yaşadığımız kentte insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, doğa katliamı, çevre sorunları gibi her canlının yaşam hakkını ihlal eden ne varsa, Mersin Barosu olarak ve birçok baromuzla güç birliği yaparak hukuksal mücadelemizi veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Mesleki kariyer ve staj eğitim dönemi süreci hakkında da bilgiler veren Yeşilboğaz, "Staj dönemi, üniversiteden mezun olduktan sonra mesleğe hazırlanmada en önemli aşamadır. Staj dönemi, fakültede öğrendiğiniz bilgileri pratikte uygulamada önemli bir süreçtir. Bu nedenle derslere, baroların seminerlerine katılmayı, komisyon ve merkezlerinde aktif görev almayı ihmal etmemeniz gerekmektedir. Staj dönemi ayrıca, usta-çırak ilişkisine benzemektedir ve yanında staj yapacağınız ustanızı iyi seçmeniz gerekmektedir. Bu konuda üyesi olduğunuz barolar sizlere yol gösterecektir. Pusulanız her daim, hukukun üstünlüğü ve adalet olmalı" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA