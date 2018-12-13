Yeşilboğaz'dan Mgc'ye Ziyaret

13 Aralık 2018 Perşembe 17:08



13 Aralık 2018 Perşembe 17:08

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Baro Saymanı Kazım Yüksel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret ederek, cemiyet başkanı Turgay Demirtaş ile bir araya geldi.Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, "Sizler de baro gibi toplumun sesi, kimsesizlerin kimsesi oluyorsunuz. Bu nedenle Mersin açısından gazeteciler cemiyeti ve basınımız çok önemli. Bu rolü biz çok önemsiyoruz. Gazetecilerin haber sırasında başına gelebilecek her olayda biz baro olarak yanlarında olacağımızı garanti ediyoruz" dedi.MGC Başkanı Turgay Demirtaş ise ziyaretten mutluluk duyduğunu kaydederek, "Mersin Barosu'nun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Toplumsal sorunların çözümüne yönelik atmış olduğunuz adımlarla, Mersin Barosu her yerde olduğunu göstermiştir. Mersin Barosu'nun toplumsal sorunların çözümünde öncü ve mağdurun yanında olması, insanların Mersin Barosu'na olan güven duygusunu arttırmıştır. Yeni görevinizde ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN