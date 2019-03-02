Yeşilboğaz: "Hukukçu Olmayanların Arabuluculuk İşine Talip Olmaları Kabul Edilemez"

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Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den, arabulucuların hukukçu olma zorunluluğunun kaldırılması yönündeki talebinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yeşilboğaz, Bakan Gül'ün, kırmızı çizgileri olarak ifade ettiği arabulucunun hukukçu olması yönündeki görüşlerine katıldıklarını kaydetti.Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Hisarcıklıoğlu'nun, Adalet Bakanı Gül'den, arabulucuların hukukçu olma zorunluluğunun kaldırılması yönündeki talebini, yaptığı yazılı açıklama ile kınadı. Hisarcıklıoğlu'nun, 7 Şubat 2019'da TOBB'da düzenlenen 'Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu'nda, arabuluculuğun hukukçular dışındaki meslek gruplarına açılması, özellikle ticari uyuşmazlıklar için iktisat ve finans alanlarında uzmanlaşmış kimselerin de arabulucu olması gerektiği yönünde görüş bildirerek, Bakan Gül'den, arabulucuların hukukçu olma zorunluluğunun kaldırılmasını talep ettiğini anımsattı."Arabuluculukta, eşitlik temel bir prensiptir"Bakan Gül'ün, arabuluculuğun hukukçular tarafından yapılmasının kırmızı çizgileri olduğu yönünde beyanları bulunduğuna işaret eden Yeşilboğuz, "Biz de arabuluculuk mesleğinin hukukçu olmayan kimseler tarafından yapılmasının, geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz. Menfaat temelli alternatif bir çözüm yolu olan arabuluculukta, eşitlik temel bir prensiptir. Arabuluculuğun ancak bir hukukçu arabulucu tarafından yürütülmesi halinde bu eşitlik sağlanabilecektir. Hisarcıklıoğlu'nun, 2018 yılında arabuluculuk konusunda yaptığı bir konuşmasında 'Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık' beyanıyla arabuluculuğun evrensel ve hukuksal ilkelerini özümseyemediği anlaşılmaktadır" dedi."Ortaya çıkan sonuç hak, hukuk ve hakkaniyet kurallarına uygun olmayacaktır"Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun, hiç bir kesim ya da grubun menfaatine fayda sağlamak adına yapılmış bir düzenleme olmadığına vurgu yapan Yeşilboğaz, "Bu mantıkla yapılacak arabuluculuklar neticesinde ortaya çıkan sonuçların hak, hukuk ve hakkaniyet kurallarına uygun olmayacağı açıktır. Hukukçuların, düzenlenen belgelerdeki ve tutanaklardaki imzası, işleme resmiyet ve hukukilik kazandırmakta ve ilam niteliğinde belgeye dönüştürmektedir. Hukukçular dışındaki kişilerin, usule ve esasa ilişkin yasal düzenlemeleri yapmaları hukuken ve fiilen imkansızdır" ifadelerini kullandı."Hkuk eğitimi almayanların bu işe talip olmaları bile kabul edilemez"Hali hazırda 9 bin civarında arabulucunun, işlerini layığıyla yaptıklarının altını çizen Yeşilboğaz, mesleklerinde en az 5 yıl tecrübeye sahip 30 binden fazla hukukçunun ise bu işi yapmak için beklediklerini vurguladı. Yeşilboğaz, şöyle devam etti: "Arabuluculuk için emek ve zaman harcamayı göze almış bu denli eğitimli bir hukukçu grubu varken, hukuk eğitimi almayan kimselerin bu işe talip olması dahi kabul edilemez. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, arabulucunun hukukçu olması yönündeki görüşlerine katılıyor, hukukçu olmayan kimselerin arabuluculuk işine talip olmalarını dahi kabul edilemez buluyoruz." - MERSİN