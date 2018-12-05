Yeşilboğaz, İzmir Baro Başkanına Yapılan Saldırıyı Kınadı

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:16



05 Aralık 2018 Çarşamba 14:16

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'e görevi sırasında yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.Yeşilboğaz, yazılı açıklamasında, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in, tutuklu sanık ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile konuşmak istediği sırada yumruklu saldırıya uğradığını belirterek, "Mesleğimizi ve tüm meslektaşlarımızı hedef alan, görev ve yetki alanımızı gasp etmeye çalışan zihniyetlere, konumları gözetilmeksizin gerekli cezanın verilmesi gerekmektedir. Bu saldırının sorumlusunu şiddetle kınıyoruz. Avukatsız yargı, yargısız hukuk olmayacağı bilinmelidir. Savunma makamını temsil eden biz avukatlar, savunduğu kişiler ile özdeşleştirilmemelidir. Müvekkilleri ile özdeşleştirilerek meslektaşlarımıza yapılan sözlü ve fiili saldırılar asla kabul edilemez. Görevi başındaki Baro Başkanına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz" dedi. - MERSİN