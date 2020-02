Yeşilboğaz: "Medeni Kanun ile kadınlarımız vatandaşlık haklarına kavuştu"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Medeni Kanun ile birlikte kadınların vatandaşlık haklarına kavuştuğunun altını çizerek, "Medeni Kanunu yok sayan adımlar atılmamalı" dedi.



Başkan Yeşilboğaz, Medeni Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilişinin 94. yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Türk Medeni Kanunu'nun Atatürk'ün aydınlanma projesinin başında yer alan, çağdaş uygarlık yolunda atılan en önemli adım olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Medeni Kanun, Türkiye'de 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM'de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur. 1 Ocak 2002 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 743 sayılı yürürlükten kalkmıştır. Türk Medeni Kanun, Türk devriminin ve hukuk reformunun can damarıdır" şeklinde konuştu.



Medeni Kanun ile birlikte kadınların vatandaşlık haklarına kavuştuğunun altını çizen Yeşilboğaz, "Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirildi. Tek eşle evlilik esası getirildi. Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi. Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı. Ancak günümüzde, kadın erkek eşitliğini göz ardı eden Medeni Kanunu'nun yok sayılmasına yönelik söylemlere ve yasa değişikliklerine tanık oluyoruz. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, müftüye resmi nikah yetkisi verilmesi, yoksulluk nafakasının süre ile kısıtlanması için yeni düzenlemelerin yapılması, zorunlu aile arabuluculuk sisteminin getirilmesi, kadına yönelik şiddetin önüne geçilecek radikal adımların atılmaması, Medeni Kanun ve laik hukuk kurallarının çiğnenmesi demektir. Kadınların hak ve özgürlüğü, demokratik ortamlarda gelişir. Mersin Barosu olarak, Medeni Kanunla kadınlarımıza verilen hakların kısıtlanmasına yönelik atılan her adımın, her daim karşısında olmaya devam edeceğiz, Atatürkçü düşünce ışığında, çağdaşlaşma yolundan ödün vermeden ilerleyeceğiz. Devrim yasasıyla kadınlarımızı ve ulusumuzu çağdaş hukuk seviyesine kavuşturan, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA