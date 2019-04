Yeşilboğaz: "Tüm Belediye Başkanları Bir Araya Gelerek Kentin Önünü Açmalı"

Kaynak: İHA

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, işbirliği yapmak isteyen tüm belediye başkanlarının yanlarında olacaklarının garantisini vererek, "Bütün ilçe belediyelerinin il belediyeleri ile bir araya gelip, kent için ortak projeler üretip, bu kentin artık önünü açması gerekiyor" dedi.Baro Başkanı Yeşilboğaz, bir açıklama yaparak, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Yeril seçimlerde Mersin genelinde siyasi kutuplaşmanın aksine, yıllar sonra ilk defa normal bir seçim süreci yaşandığını belirten Yeşilboğaz, "Seçime katılım oranının da yüksek olması bizleri mutlu etti. İnsanların demokrasiye, geleceğine, kentine sahip çıkarak sandığa koşmaları ve iradelerini sandığa yansıtmaları gerçekten çok önemliydi. Seçim sürecinde Mersin Barosu ve avukatlar olarak tek yapmamız gereken şey, insanların özgürce, kimsenin baskısı altında kalmadan oylarını kullanabilmeleri ve bu oyların gerçek iradeyi temsil etmesini sağlamaktı. 100'e yakın meslektaşımızla bu süreçte etkin bir şekilde görev aldık. Sevindirici olan husus, bize çok fazla iş düşmedi. Çıkan ufak tefek sorunlara da sahadaki avukatlarımız anında müdahale ettiler. Sorun büyümeden çözüldü" diye konuştu."Siyasiler ders çıkarmalı"Seçim sonucunun, artık bu ülkedeki vatandaşların, öfke, şiddet, nefret ve ayrıştırıcı dili kabul etmediğinin bir göstergesi olduğunun altını çizen Yeşilboğaz, "Gördük ki, daha birleştirici, daha sakin, daha hoşgörülü bir dil kullanan, herkese gönlünü açabiliyor, insanlara kucak açabiliyor. Bize göre seçimin kaybedeni nefret dili oldu, ötekileştirici eylemler, söylemler oldu. Siyasilerin bundan net bir şekilde ders çıkarması gerekiyor. Siyasilerin bir sonraki seçimde artık bu argümanları bırakmaları ve insanları kucaklayacak, ötekileştirmeyecek bir dil kullanmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.Her seçim sürecinin sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tartışılan bir kurum haline geldiğine işaret eden Yeşilboğaz, "Biz YSK'yı bağımsız ve tarafsız olarak görüyoruz. Onların da öyle gördüğüne inanıyoruz. Ama her seçimin sonunda son anda bazı verilerin açıklanmaması, veri girişlerinin yapılmaması YSK'nın güvenilirliğini maalesef tartışmalı hale getiriliyor. Vatandaşa güven vermesi gereken bir kurumun, bu tür şaibelerin altında kalması bizleri üzüyor. YSK'nın artık bu tartışmalardan sıyrılıp, kendi bağımsızlığına inanması gerekiyor. YSK, bu tür polemiklerin yaşanacağı duruma düşecek davranışlardan uzak kalmalı" ifadelerini kullandı."Kent için ortak projeler üretilip, kentin önü açılmalı"Hem Türkiye genelinde hem de Mersin'de seçilen bütün belediye başkanlarının öncelikle kent için birleşmeleri, projelerini ortaklaştırmaları gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, "Belediye başkanları farklı partilerden kazanmış olabilir. Bu durum farklı ve bireysel davranmanız, bağımsız davranmanız anlamına gelmez. Bütün ilçe belediyelerinin il belediyeleri ile bir araya gelip, kent için ortak projeler üretip, bu kentin artık önünü açması gerekiyor. Belediye başkanları Mersin'in makus talihini yenmek için hep birlikte ne yapabilirler? Bu siyasi arenada nasıl hareket edebilirler? Bunun formülünün aranması gerekiyor" dedi."Kazanan belediye başkanlarımızın yanında olmalıyız"Mersin Barosu'na, sivil toplum örgütlerine ve odalara çok iş düştüğünü de belirten Yeşilboğaz, "Hep birlikte kazanan belediye başkanlarımızın yanında olmalıyız. Mersin'e kazandıracakları önemli projelerde onlara destek olalım ve güven verelim. Belediyelerin de baro, odalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hareket etmesi, ortak akılda birleşmesi, onların fikirlerini alması, projeyi kentle birlikte ortak süreçte çözmeye çalışması çok önemli. Eğer bunu gerçekleştirebilirse, Mersin'de yaşayan herkese kentlilik bilinci kazandırıp, hep birlikte kentli kimliğiyle bir arada yaşamanın formüllerini ortaya koyabilirlerse, Mersin örnek bir kent haline gelebilir. Bunu hoşgörü kenti Mersin'de sağlamaları çok basit. Sadece bunlara ön ayak olmaları ve bir an önce harekete geçmeleri gerekiyor. Hangi parti olursa olsun, seçimi kazanan her belediye başkanımızı ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Bizimle işbirliği yapmak istediklerinde yanlarında olacağımızı garanti ediyoruz. Yerelde ve genelde, Mersin'deki ve ülkemizdeki seçim sonuçlarının vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN