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Yeşilçam afişleriyle zamanda yolculuğa çıkarıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 60 yaşındaki temizlik işçisi Süleyman Saraçoğlu, bir döneme damga vuran unutulmaz isimlerin rol aldığı Yeşilçam filmlerinin afişlerinden oluşan sergi açtı.

31.07.2019 12:57 Yeşilçam afişleriyle zamanda yolculuğa çıkarıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 60 yaşındaki temizlik işçisi Süleyman Saraçoğlu, bir döneme damga vuran unutulmaz isimlerin rol aldığı Yeşilçam filmlerinin afişlerinden oluşan sergi açtı.
Fethiye Belediyesinde temizlik işçisi Saraçoğlu, 13 yaşındayken izlediği bir filmden etkilenerek toplamaya başladığı 372 afişin bir kısmını, açtığı sergiyle beğeniye sundu.
Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda izlenime sunulan afişler, görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de afişlerini sergilediğini söyledi.
Amacının sergilerle Yeşilçam kültürünü yaşatmak ve yeni nesle anlatmak olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Sergiye gelen gençler filmlerin çoğunu bilmiyor. Yeşilçam filmlerini geleceğe taşımak lazım. Bu afişler beni gençlik yıllarıma götürüyor. O yılları, yaşadıklarımı hatırlatıyor." diye konuştu.
Sergiyi gezen 22 yaşındaki Zeynep Durgut, afişlerin çok hoşuna gittiğini anlatarak, "Eski zamandaki imkanlara göre çok güzeller. Bu kadar iyi muhafaza edilmesi güzel." dedi.
Sergi, 4 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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