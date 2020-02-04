Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi

Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (88) eşi Kumral Şükran Kurteli (82), kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Şükran Kurteli, Balıkesir'in Erdek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
CENAZEDE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI
Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi Antalya'dan uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi. Cenazeye eşi Ahmet Mekin, kızları Zeynep Güven ile Kezban Berna Şimşek, torunu Mekin Sezer Şimşek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.
Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığı'na defnedildi.
AHMET MEKİN AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Ahmet Mekin, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kızının otomobiline binerek cenaze aracını takip eden Ahmet Mekin, aracın içerisinde de uzun süre gözyaşı döktü.