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Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Şükran Kurteli'nin bugünkü cenazesinde eşi Ahmet Mekin, ayakta durmakta zorlandı.

04.02.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:11

Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (88) eşi Kumral Şükran Kurteli (82), kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Şükran Kurteli, Balıkesir'in ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CENAZEDE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi Antalya'dan uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi. Cenazeye eşi Ahmet Mekin, kızları Zeynep Güven ile Kezban Berna Şimşek, torunu Mekin Sezer Şimşek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.

Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığı'na defnedildi.

AHMET MEKİN AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ahmet Mekin, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kızının otomobiline binerek cenaze aracını takip eden Ahmet Mekin, aracın içerisinde de uzun süre gözyaşı döktü.

Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi

Ahmet Mekin, Erdek, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
ARİF:İzmirli meşrebini belli etmiş yazıklar olsun Allah rahmet etsin
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KUZEYİN UŞAĞI:VAN da, çiğ felaketinde hayatını kaybeden dört kardeşimize ALLAH rahmet eylesin. yakınlarına, ailelerine sabır ihsan eylesin. çok acı gerçekten. RABBİMİZ bir daha böyle acılar yaşatmasın, göstermesin. . inşallah.
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SAKARYALI HATUN:inşALLAH, bana ve isteyen herkese, böyle sadık bir evlilik nasip olur. Hakeden herkes...
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ZAMAN:eskiden su içerdik testiden
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Amin cümlemize
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SAKARYALI HATUN:ALLAH, sabrini versin.
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SAKARYALI HATUN:Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine sabırlar versin.
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İZMİR’Lİ:Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı diliyorum artistlere üzülmeye değmez herkese hayırlı akşamlar.
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ERTUĞRUL:Ahmet abi sinema dünyasın güzel insanlarında birisi ve eşini seven kişiydi, izmirli rumuzu ile saçmalayan zırtapoz Rabbimiz sana akıl fikir versin
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KUZEYİN UŞAĞI (RİZE):ÖNCE İNSAN OLARAK BAKACAKSIN. . . AYIRT ETMEDEN. . . . . SENDE ARTİST OLABİLİRDİNDE. . UNUTMA. . YARADILANI SEVECEKSİN, YARADANDAN ÖTÜRÜ. . UNUTMA. . . . . . . .
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4 1
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