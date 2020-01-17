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Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu

Yeşilçam yıllarında güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "GulsenBubikoglu" etiketi altında binlerce yorum yaptı.

17.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:16

5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğan Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam yıllarında oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından çokça söz ettiriyordu. 65 yaşındaki güzel oyuncu, geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, 'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "GulsenBubikoglu" etiketi altında binlerce yorum yaptı.

Güzelliği ile yıllara adeta meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu paylaşımına "Şekerleme havası" notunu düştü.

İşte sosyal medyada söz konusu paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları:

TORUNUNA BAKMAK İÇİN ABD'YE GİTMİŞTİ

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde ABD'de yaşıyor. 64 yaşındaki Bubikoğlu, sosyal medyada "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum. Arada geziyoruz da, yorumdum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda. Sağlıklı olalım yeter" notunu yazarak fotoğraf paylaştı.

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu

Gülşen Bubikoğlu, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (22)
LİON:Kurban olurum senin o güzel bembe gamzelerine
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KARA KARTAL:oha lan ben bile 20 den 30 a çöktüm
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MAGAZIN:CACIK GIBI KADIN
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YOKMU:Magazincilerde anliyor kadinin hasindan yaniyor habermerkesi
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HERKESIN:CANICACIKISTER
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ADA:genede güzel
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HACİ DAYİ:Zaman herseyi siler
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ZAZA DAYI:ne diyon la dingil
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NSRN:kendisini çook sever beğenirim herhaliyle güzel
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