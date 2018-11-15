Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Reklam Filminde Göğüslerini Göstermeye Çalıştı

Sinema sanatçısı Banu Alkan, derin dekoltesi ve oyunculuk performansıyla ekranlara geri döndü. 60 yaşındaki oyuncu reklam filmiyle izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ REKLAMLARI GÖLGEDE BIRAKTI

VIP araç yapan bir firmanın tanıtım filmi için kamera karşısına geçen Banu Alkan, geçmiş yıllarda oynadığı reklamları gölgede bırakacak performans sergiledi. Alkan'ın dekoltesini gösterme çabası ise dikkat çekti.

KONUŞMA ŞEKLİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Konuşma şekliyle dikkat çeken Banu Alkan'ın tanıtım filminde kullandığı cümleler sosyal medyayı adeta salladı. Banu Alkan, tanıtım filminde "Ne kadar rahatım. Allah'ım ne kadar rahat bir araba. Çok rahat çok rahat çok rahat. Çok şık, çok şık, çok şık. Muhteşem ötesi, oh my god!" şeklinde cümleler sarf etti.

GÖĞÜS DEKOLTESİNİ GÖSTERME ÇABASI DİKKAT ÇEKTİ

Afrodit'in çok bol olan kıyafeti içinde derin göğüs dekoltesini göstermek için gösterdiği yoğun çaba da reklam filmine sözleri kadar damga vurdu.