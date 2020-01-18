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Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından Hakan Bahadır 74 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sefalet içinde geçen yaşamı ise yürek burktu.

18.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:58

Hakan Bahadır " Ölüm Fedaileri", "Kızım Sana Emanet" ve "Murat ile Nazlı" filmlerinde rol alan oyuncu Hakan Bahadır, 74 yaşında hayata veda etti.

BÖBREK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

74 yaşındaki oyuncu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bahadır, Hatay'ın ilçesinde toprağa verildi.

ÇİZDİĞİ RESİMLERİ SATARAK GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORDU

Sinema sanatçısı olmanın yanı sıra ressam, sporcu, judo ve karate hocalığı yapan Hakan Bahadır, zor günler geçiriyordu. Reyhanlı ilçesinde sefalet içinde yaşam savaşı verirken, çizdiği resimleri satarak hayatını geçirmeye çalıştığı ise yürek burktu.

KOMŞULARININ GETİRDİĞİ YEMEKLERİ YİYORDU

Eşi ve çocuklarından ayrı olan evinde eşyası bulunmayan Hakan Bahadır komşularının, tanıdıklarının verdiği eşyaları kullanıyor, yiyecekle de besleniyordu.

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Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti

Hakan Bahadır, Malkoçoğlu, Reyhanlı, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
ZANAATKAR:Yüce Rabbim rahmet eylesin. Cennette peygamberimize komşu olsun. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum.
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N.ÖZTÜRK:O kuşak sanatçıların ortak bir yanlışıydı yarınlarını düşünmemek, tamam yanlışının bedelini ödemiş oldu, bizim ders almamız lazım. Allah rahmet eylesin. Yorumculara bakıyorum: Allah''ın zır cahilleri, bilgi yok, gramer yok, ama fikir var. Adam ''komünist'' yazmasını bilmiyor, ama komünist iftirası atıyor. Biri de kalkmış sanata lanet okuyor. Yazık , fiziki olarak işgal ettiğiniz boşluğa.
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KARGALARA KALAN DÜNYA:Ölüm var arkadaş ölüm, hayırlı işlerle uğraşın , o sanat dediğiniz şey faydasız rezalet bir şey unutmayın!
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KAZIM AGA GELI:SANAT CAMIYASININ YUZDE 80 KOMINIS DEYILMI SUANDA ADAMLAR NEREDE ULKEYI BOLMEK ORADALAR
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DAMLA AĞÜZÜM:Ülkemde sanata değer verilmiyor. Nur içinde yatın büyük sanatçı...
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VATANDAŞ:Zamanında bol bol para kazanırken fakir fukara ile paylaştı mı acaba? Ün şöhret bugün bul bolca harca sonu bu. Sanatçiysa sanatçı yapacak bişey yok sonunu düşünecek
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MEHMET:Yoo gayet iyi deger veriyor ülkem sanatcilara. Yüzde 51 den belli degilmi
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5 13
BİNGÜL TEYZE:Gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsın mekanı cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah
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RÜKNETTİN DEDE:BİNGÜL HANIM
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