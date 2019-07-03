Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan kimdir?

Katıldığı programda 23 odalı bir oteli işlettiğini ve geçimini bu yolla sağladığını söyleyen Bahar Öztan, oyunculuğa geri dönmek istediğini de ekledi. Bahar Öztan kaç yaşında? Bahar Öztan oğlu, eşi ve daha fazlası haberimizde.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Güzle oyuncu, 11 Ağustos 1962 İskenderun'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. Ekrana ilk kez reklamla çıktı. Reklamlar sayesinde tanınan ve 'Gamzeli Güzel' olarak adlandırılan Öztan, dönemin fotoromanlarıyla büyük ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardı.

BÜLENT ERSOY VE SEDA SAYAN İLE ÇALIŞTI

Bahar Öztan, ''Şaşkın Milyoner'' filmiyle sinema hayatına girdi. 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden sonra yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına yürüttü.

BUTİK OTEL İŞLETMEYE BAŞLADI

1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik otel işletmeye başladı. 1980 yılında bir evlilik yapsa da 2 yıl sonra boşandı. 1993'te Yavuz Çolak ile evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti ancak 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında ''Aşk Kapıyı Çalınca'' ve ayrıca Erler Film'in çektiği ''Görgüsüzler'' dizilerinde oynadı. 2012 yılında ''Yeşilçam Sokağı'' programını sundu. 2014'de ''Başkanın Kızı'' filminde yer aldı. Yıldız oyuncu, 2015 yılında yumurtalık kanseri teşhisi sonrası tedaviye başlasa da 2017 yılında hastalı telkrar nüksetti ve ameliyat olmak zorunda kaldı.