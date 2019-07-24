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Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla yıllara meydan okuyor

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu, paylaşımlarıyla yıllara meydan okuyor.

24.07.2019 15:44
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla yıllara meydan okuyor

Trük sinemasının en güzel isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, bir dönem özellikle romantik komedi filmleriyle gönlümüze taht kurmuştu.Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet ile başrolleri paylaştığı sinema filmlerinde çoğu zaman biraz başına buyruk genç kız rollerini üstlenen usta oyuncu, güzelliği ile de dönemin gözde isimlerindendi.

PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELDİ

50'ye aşkın filmde oynadığı her karakterle hafızalara kazınan Bubikoğlu, şu günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. 64 yaşındaki Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla güzelliğinden bir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

ESTETİKLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bazı takipçileri bu fotoğraflara itirazda bulundu. 70'ine merdiven dayayan Bubikoğlu'nun bazı hayranları estetik yaptırdığını iddia ederken bazı hayranları ise filtreleri fazla kullandığı için böyle göründüğünü söyledi.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Ancak Bubikoğlu hayranları olumsuz yorumlara inat sanatçının yıllara meydan okuduğunu söyledi.


Gülşen Bubikoğlu, Kartal Tibet, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Magazin

YORUMLAR (15)
BİN ALİ İN ALİ: yillanmis saraptanda ote
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HAMZA: vallahi helal olsun.
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ADINIZI YAZIN: Benim diyen 18 kiza bin ceker kadin yasladikca dahada güzel oluyor
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DELİ TUCCAR: Estetikten kendine bi güven gelmiş ortalara çıkmış şimdiye kadar nerelerdeydin
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HBERCİ: MAŞALLAH HALENDE COK GÜZEL ABLAMIZ
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ESKİLER NE GÜZELDİ.: Bir zamanlar Ayakkabısının içinden rakı az mı rakı içtik be ne günlerdi gülşen sen de yaşlandın biz de
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KRAL: vaaayyy. kralsın
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DUMAN: MİĞDE DEĞİL MİDE.GİT İLİM İRFAN ÖĞREN,SONRA YORUM YAZ.
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SAÇMALAMA: Ayakkabıdan rakı mı içilir miğdesiz herif
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LUTENES: teyze okadar gerdirme yüzünü sonra ajda gibi konuşamaz hale gelirsin
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