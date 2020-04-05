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ABD'de yaşayan Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vakalar 8 günde 3'e katlandı. Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren Yeşilçam oyuncularından Ahu Tuğba, salgınla ilgili yaşadıklarını "Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar" sözleriyle anlattı.

05.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:20
ABD'de yaşayan Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun

İlk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs 4 ay geçmesine rağmen etkisini giderek artırıyor. Vaka sayısında zirvede olan ABD'de ölümler de her geçen gün biner biner artıyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bin 105 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 7 bin 163'e yükseldi. son 24 saatte yaşanan bu ölümler tüm dünyada salgın kaynaklı en fazla kayıp olarak tarihe geçti. ABD'de vaka sayısı ise 300 bine yaklaşmış durumda.

"PARAN YOKSA SOKAKTA ÖLÜYORSUN"

Yaşamını ABD'de sürdüren Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, koronavirüs salgını ile ilgili yaşadıklarını anlattı. Ahu Tuğba, "Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla: Kilise hastanesiymiş, bakmamışlar, 3 gün bekletmişler. Çarşamba sabahı bir daha gitmiş, ayakta bakmışlar sonra da göndermişler" dedi.

"BURADA SİGORTAN YOKSA YANDIN!"

Komşusunun hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödediğini belirten Ahu Tuğba, "Burada sigortan yoksa yandın! Bir hastalık halinde ambulans çağıracaksın. Ambulans almaya gelirken, polis arabası ve itfaiye arabası da geliyor, o zaman bakıyorlar. Sistem burada böyle" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ ŞARTLARI ÖVDÜ

Türkiye'de ki şartları da öven Tuğba, "Türkiye'de polis ve jandarma eve gidiyor, yardım ediyor. 65 yaş üstünde ki emeklinin parasını evine götürüyor. 'Devlet hastanesine acilden gidince bakıyorlar hemen' dedim Amerikalı arkadaşlarıma inanamadılar. Burada 'açım' de, komşun su vermez " dedi.

"YAĞMALANMAYA KARŞI HERKES TAHTA İLE CAMLARI KAPATIYOR"

Ahu Tuğba, Florida ve New York'ta çok kötü günler yaşandığını belirterek, "Burada herkes yağmalamaya karşı tahta ile camları kapatıyor. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlar bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Herkes silahlanıyor" dedi.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ahu Tuğba, New York, Magazin
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