14.06.2019 13:26
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Coşkun Göğen 75'inci yaşını kutladı

Yeşilçam

TÜRK sinemasının ünlü simalarından 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen, 75'inci yaşını sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı.

TÜRK sinemasının ünlü simalarından 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen, 75'inci yaşını sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı. Antalya'da yaşayan Göğen, son 2 yıl içerisinde kalbi ile ilgili 2 operasyon geçirdiğini ve ikinci baharını yaşadığını belirtti. Göğen, "Yeni yaşım için en büyük dileğim yarını görebilmek" dedi.
Antalya'nın ünlü plaj işletmelerinden Bilem Beach'in eğlence müdürlüğü görevini yürüten Coşkun Göğen, organizasyon karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 2017 yılında kalp damarlarının tıkalı olması nedeniyle öncelikle anjiyo geçiren Göğen, daha sonra aort anevrizması (genişlemesi) teşhisi konularak ameliyat olduğunu belirterek, ikinci baharını yaşadığını söyledi. "Yeniden doğdum" diyen Coşkun Göğen, doğum günü pastasının mumlarını, arkadaşlarının alkışları eşliğinde söndürdü. Çok mutlu ve sıhhatli olduğunu söyleyen Göğen, "Allah herkese uzun ömür versin. Yeni yaşım için en önemli dileğim yarını görebilmek. Çok uzaklarda değil ama" dedi.
Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da olacağını ve bir komedi filminin çekimleri için çalışmalara başlayacağını anlatan Göğen, "Film çok komik olacak. Bekleyin görün" dedi.


- Antalya
Kaynak: DHA
Tecavüzcü Coşkun, Coşkun Göğen, Magazin

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